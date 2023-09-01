Днепряне провели в этом розыгрыше еврокубков 6 матчей, но не одержали ни одной победы. Сначала Днепр-1 вылетел от греческого Панатинаикоса в Лиге чемпионов, далее последовал провал в противостояниях против чешской Славии в Лиге Европы, а на "финал" их остановил трнавский Спартак в Лиге конференций.

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"Помните об этом, когда еще раз в флаг Украины заворачиваетесь"

Днепр-1 стал первым клубом, вылетевшим из квалификации трех подряд еврокубков.

1 сентября на сайте болельщиков Днепра появилось обращение к футболистам клуба, а особенно к украинским игрокам команды. Следует отметить, что обращение было написано на русском языке.

Как уже отмечалось ранее, Днепр-1 после вылета из еврокубков перебазируется из Ужгорода в родной город Днепр. Футболисты могут бояться возвращаться туда, но болельщики уже их предупредили.

Интересно, что легионер команды Доминго Бланко уже заверил, что возвращение в Днепр заставит его серьезно присмотреться к предложениям других иностранных клубов. Он аргументирует это тем, что переезд в Днепр будет повышать опасность его жизни.

Та же участь постигнет и голкипера команды Макса Валефа, который тоже в таком случае покинет украинский клуб.

"Обращение к украинским футболистам Днепра-1 (легионеры – отдельная история). Ребята! Основная часть ваших болельщиков находится в городе Днепр. Многие из нас – с женами и детьми. Мы переживаем прилеты ракет и звуки сирен с первого дня войны, при этом поддерживая команду", – говорится в обращении.

Сейчас вам следует вернуться к нам в город и играть на родном стадионе. Пока мы вас предупреждаем (и ваших жен). Украина узнает фамилию каждого, кто только посмеет усомниться в своем желании вернуться домой (мы постараемся). Хорошо подумайте и бойтесь своих мыслей. А мы знаем, о чем говорят и думают некоторые из вас. И пока делаем вид, что это обычная человеческая слабость, которая будет быстро побеждена. Все на вашей совести. Помните об этом, когда еще раз в флаг Украины заворачиваетесь,

– обратились фаны к команде Валерия Городова.

Свой первый домашний матч Днепр-1 должен сыграть уже 3 сентября, когда примет дебютанта УПЛ ЛНЗ. В воскресенье увидим, где будут принимать соперника днепряне.

Напомним, что днепряне провели лишь 3 из 5 возможных поединков в новом сезоне УПЛ. Два из них были перенесены из-за выступлений в еврокубках, которые уже закончились для Днепра-1.

В этих сыгранных матчах чемпионата Украины днепряне набрали 4 балла и идут только на 13-й позиции. Меньше только в ЛНЗ, Минаю и Вересе.