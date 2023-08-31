31 августа львовский клуб объявил о подписании очередного новичка. "Зелено-белые" усилили свою защитную линию уже бывшим капитаном Александрии и футболистом сборной Молдовы Владиславом Бабоглом.

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Топовое усиление "львов"

Игрок играет на позиции центрального защитника, поэтому составит серьезную конкуренцию Мизюку, Векляку и Пороху в центре обороны "львов".

Тем более, что у Бабогло большой опыт выступлений в УПЛ, куда так стремятся попасть Карпаты.

Львовский клуб не разглашает детали контракта с Владиславом. По данным Transfermarkt, "зелено-белые" заключили соглашение с 24-летним молдаванином до 30 июня 2026 года.

Александрия солидно заработала на этом трансфере. Бабогло обошелся Карпатам в 585 тысяч евро. Сумму перехода сообщили в бывшем клубе Владислава.

Вероятно, новичок "львов" может сыграть уже в ближайшем матче Карпат, который состоится 2 сентября дома против Эпицентра (начало встречи в 13:00).

Отметим, что Карпаты возглавляют группу "А" Первой лиги Украины после 5 сыгранных туров, набрав, как и Нива Бузова, 13 баллов.

Что касается Александрии, то команда Руслана Ротаня набрала 7 очков в 5-ти турах УПЛ и занимает 7-ю позицию. Переход Бабогла будет ощутимым уроном для александрийцев.

К слову. Ходят слухи, что карпатовцем тоже может стать Владислав Калитвинцев, тоже выступающий за Александрию. В последнем матче Карпаты потеряли одного из своих лидеров атаки Пидлепенца, который из-за травмы не сможет сыграть в ближайших поединках. Поэтому "львам" нужно иметь достойную замену в таком случае.

Что известно о футбольной карьере Владислава Бабогло