31 августа львовский клуб объявил о подписании очередного новичка. "Зелено-белые" усилили свою защитную линию уже бывшим капитаном Александрии и футболистом сборной Молдовы Владиславом Бабоглом.
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Топовое усиление "львов"
Игрок играет на позиции центрального защитника, поэтому составит серьезную конкуренцию Мизюку, Векляку и Пороху в центре обороны "львов".
Тем более, что у Бабогло большой опыт выступлений в УПЛ, куда так стремятся попасть Карпаты.
Львовский клуб не разглашает детали контракта с Владиславом. По данным Transfermarkt, "зелено-белые" заключили соглашение с 24-летним молдаванином до 30 июня 2026 года.
Александрия солидно заработала на этом трансфере. Бабогло обошелся Карпатам в 585 тысяч евро. Сумму перехода сообщили в бывшем клубе Владислава.
Вероятно, новичок "львов" может сыграть уже в ближайшем матче Карпат, который состоится 2 сентября дома против Эпицентра (начало встречи в 13:00).
Отметим, что Карпаты возглавляют группу "А" Первой лиги Украины после 5 сыгранных туров, набрав, как и Нива Бузова, 13 баллов.
Что касается Александрии, то команда Руслана Ротаня набрала 7 очков в 5-ти турах УПЛ и занимает 7-ю позицию. Переход Бабогла будет ощутимым уроном для александрийцев.
Что известно о футбольной карьере Владислава Бабогло
- Воспитанник одесского футбола, который летом 2017 присоединился к Александрии-2, а уже зимой 2018 стал футболистом первой команды. С тех пор никуда не уходил из Александрии.
- В сезоне-2023/2024 успел провести за уже бывший клуб 5 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Провел все полные 90-минутные поединки.
- Всего в футболке Александрии отыграл 111 матчей (6 голов и 7 ассистов).
- У Бабогло есть опыт выступлений за сборную Молдовы, за которую дебютировал 17 июня 2023 года в матче против Албании. Также сыграл против Польши в квалификации чемпионата Европы, где отличился голом.
- В прошлом поиграл за сборные Украины U-17 и U-19 (7 матчей и 1 гол).