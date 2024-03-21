На прошлой неделе луганская Заря оказалась в эпицентре скандала. Группа ведущих игроков отказалась выходить на матч против Динамо из-за финансовых задолженностей клуба.

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Что известно о скандале в Заре

Главными инициаторами бунта называют Богдана Бутко, Дмитрия Мишнева и Вячеслава Чурко. Впрочем, на игру против Динамо не вышло еще много ведущих футболистов, среди которых, к примеру, Игорь Кирюханцев, Арсений Батагов. Дениса Антюха на другие.

В итоге в стартовом составе подопечных Юрия Коваля оказалось сразу пять дебютантов и несколько легионеров. "Бело-черные" уступили со счетом 0:2. После этого клуб начал расследование ситуации, но в итоге нашел общий язык с игроками. По крайней мере, все вышеуказанные футболисты уже тренируются с Зарей.

Тем не менее, как оказалось, луганчане не рассчитались не только с действующими игроками. Экс-вратарьЗари Никитой Шевченко, который сейчас выступает за Александрию, дал эксклюзивное интервью 24 каналу по задолженности клуба перед ним.

"Заря должна больше чем за полгода"

Ты большой период провел в этом клубе. Скажи, пожалуйста, или Заря тебе что-то осталась должна в плане денег?

Да осталась. Сейчас идет судебный процесс. Я надеюсь, что он на финальном этапе, поэтому скоро будет решение. Я расторг в одностороннем порядке контракт и сейчас идут разборки по этому поводу.

У тебя было два периода в Заре. О каком именно идет речь?

О последнем, хотя и в первом также были задержки. Но там я еще был молодой неопытный. И через два года мне погасили эти задолженности.

Если не секрет, о какой сумме идет речь?

О большой. Я не хочу называть конкретные суммы, но сумма достаточно большая. Больше чем за полгода.

Это долг по зарплате? По премиальным? Расскажи подробнее.

Дело касается именно по зарплате. Премиальные тоже должны и они вроде как были прописаны в контракте. Но в итоге все равно оказалось на усмотрение клуба. Я хочу забрать то, что свое, что заработал.

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"Лига конференций – искусственно созданный турнир"

Какой с клубом был диалог? Возможно, тебе обещали, что все деньги будут?

В начале полномасштабного вторжения совсем никакого не было диалога. Я недавно давал интервью, говорил, что была поставлена задача выжить. Потом мы собрались с ребятами, написали коллективное обращение к руководству клуба на что ответ получил только я. И потом уже встретился с президентом Евгением Борисовичем Геллером. Вроде бы договорились о джентльменском соглашении. Договорились на меньшую сумму, которую они были должны, Как будто пожали руки. Прошло два месяца, никто не выполнял ее и я обратился в суд. Теперь уже в полном объеме попробую в суде забрать все, что мне должны.

Кто был еще в этом перечне игроков? Кто писал коллективное письмо?

Все игроки, кто на то время были в команде, 23 где-то. Изначально мы хотели, чтобы кто-то с нами вышел на связь. Я все понимаю, что из-за полномасштабного вторжения все были шокированы. Но это был май месяц и никакого ответа не было ни от кого. Мы с ребятами собрались и проконсультировались с юристами. Нам посоветовали написать официальные обращения, чтобы все подписались под ним, и отправить в клуб.

Ты в начале разговора сказал, что в свое второе пришествие в Зарю ты уже был более опытный. Это значит, что уже больше вещей финансовых было прописано официально в контракте?

Да, все прописано было. Когда я пришел второй раз, то полгода все исправно выплачивалось. Затем мы не попали в групповой этап еврокубков и начались задержки. То есть, эти задержки уже до полномасштабного вторжения были. Именно по зарплате. Премиальные – это такое, с юридической точки зрения очень трудно будет добиться. Хотя если президент дал слово, то должен выполнять свои обещания.

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За сезон 2021-2022 я также не получил премии. Когда мы встречались в Польше с господином Геллером, он сказал, что мы не заслужили эти деньги. Якобы нам повезло, что этот "искусственно созданный турнир" Лигу конференций для нас сделали, а у нас была задача попасть в Лигу Европы. Красиво так стелет.

Если хочешь, можешь свои мысли высказать по нынешней ситуации, которая сложилась в Заре. Ты на стороне пацанов-футболистов?

Я на стороне ребят, сто процентов. Потому что я понимаю, что им будет тяжело, но как-то надо встряхнуть ситуацию. В интервью рассказывают красиво, я понимаю, что не могут ребята все рассказать. Слава Богу, я уже могу рассказать все, что и как там. Сейчас так к футболистам нельзя относиться, если ты ставишь большие задачи. Нужно как-то подкреплять это внутри.

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