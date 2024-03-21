Минулого тижня луганська Зоря опинилась в епіцентрі скандалу. Група провідних гравців відмовилась виходити на матч проти Динамо через фінансові заборгованості клубу.

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Що відомо про скандал у Зорі

Головними ініціаторами бунту називають Богдана Бутка, Дмитра Мишньова та В'ячеслава Чурко. Втім на гру проти Динамо не вийшло ще багато провідних футболістів, серед яких, до прикладу, Ігор Кірюханцев, Арсеній Батагов. Дениса Антюх на інші.

У підсумку в стартовому складі підопічних Юрія Коваля опинилось одразу п'ять дебютантів та кілька легіонерів. "Біло-чорні" поступились з рахунком 0:2. Після цього клуб почав розслідування ситуації, але в підсумку знайшов спільну мову із гравцями. Принаймні, всі вище зазначені футболісти вже тренуються із Зорею.

Тим не менше, як виявилось, луганці не розрахувались не тільки з чинними гравцями. Ексворотар Зорі Микитою Шевченком, який нині виступає за Олександрію, дав ексклюзивне інтерв'ю 24 каналу щодо заборгованості клубу перед ним.

"Зоря винна більше ніж за пів року"

Ти великий період провів у цьому клубі. Скажи, будь ласка, чи Зоря тобі щось залишилась винна в плані грошей?

Та залишилась. Зараз триває судовий процес. Я сподіваюсь, що він на фінальному етапі, тому скоро буде рішення. Я розірвав в односторонньому порядку контракт і зараз йдуть розбірки з цього приводу.

В тебе було два періоди в Зорі. Про який саме йде мова?

Про останній, хоча й в першому також були затримки. Але там я ще був молодий недосвідчений. І через два роки мені погасили ці заборгованості.

Якщо не секрет, про яку суму йде мова?

Про велику. Я не хочу називати конкретні суми, але сума достатньо велика. Більше ніж за пів року.

Це борг по зарплаті? По преміальних? Розкажи детальніше.

Справа йде саме про зарплату. Преміальні теж винні і вони наче були прописані в контракті. Але в підсумку все одно виявилося на розсуд клубу. Я хочу забрати те, що своє, те що заробив.

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"Ліга конференцій – штучно створений турнір"

Який з клубом був діалог? Можливо, тобі обіцяли, що всі гроші будуть?

На початку повномасштабного вторгнення зовсім ніякого не було діалогу. Я нещодавно давав інтерв'ю, казав, що було поставлене завдання вижити. Потім ми зібралися з хлопцями, написали колективне звернення до керівництва клубу на що відповідь отримав тільки я. І потім вже зустрівся з президентом Євгеном Борисовичем Гєллєром. Начебто домовились про джентльменську угоду. Домовились на меншу суму, яку вони були винні, Наче потисли руки. Пройшло два місяці, ніхто не виконував її і я звернувся до суду. Тепер вже у повному обсязі спробую у суді забрати все, що мені винні.

Хто був ще в цьому переліку гравців? Хто писав колективний лист?

Всі гравці, хто на той час були в команді, 23 десь. Спочатку ми хотіли, щоб хтось з нами вийшов на зв'язок. Я все розумію, що через повномасштабне вторгнення всі були шоковані. Але це був травень місяць і жодної відповіді не було ні від кого. Ми з хлопцями зібрались і проконсультувались з юристами. Нам порадили написати офіційні звернення, щоб всі підписалися під ним, і відправити до клубу.

Ти на початку розмови сказав, що у своє друге пришестя в Зорю ти вже був більш досвідчений. Це означає, що вже більше речей фінансових було прописано офіційно в контракті?

Так, все прописано було. Коли я прийшов вдруге, то пів року все справно виплачувалось. Потім ми не потрапили до групового етапу єврокубків і почались затримки. Тобто, ці затримки вже до повномасштабного вторгнення були. Саме по зарплаті. Преміальні - то таке, з юридичної точки зору дуже важко буде добитися. Хоча якщо президент дав слово, то має виконувати свої обіцянки.

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За сезон 2021-2022 я також не отримав премії. Коли ми зустрічалися в Польщі з паном Гєллєром, він сказав, що ми не заслужили ці гроші. Буцімто нам пощастило, що цей "штучно створений турнір" Лігу конференцій для нас зробили, а у нас було завдання потрапити в Лігу Європи. Красиво так стелить.

Якщо хочеш, можеш свої думки висловити по нинішній ситуації, яка склалася в Зорі. Ти на боці пацанів-футболістів?

Я на боці хлопців, сто відсотків. Бо я розумію, що їм буде тяжко, але якось треба струсанути ситуацію. В інтерв'ю розповідають красиво, я розумію, що не можуть хлопці все розповісти. Слава Богу, я вже можу розповісти все, що і як там. Зараз так до футболістів не можна відноситись, якщо ти ставиш великі завдання. Потрібно якось підкріпляти це всередині.

Що відомо про Микиту Шевченка в Зорі