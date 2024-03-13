Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для команды Юрия Коваля это поражение стало первым в 2024 году в официальных матчах.

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Скандальная ситуация в Заре

Перед матчем с Динамо луганский клуб столкнулся с кадровыми проблемами. Причиной этому стало нежелание некоторых игроков выходить на поле из-за задолженности по зарплате за несколько месяцев.

Сообщалось, что руководство Зари предлагало выплатить премии в мае, но футболисты настаивали на немедленном получении своих денег. Поэтому в Киеве на игру вышли сразу 5 дебютантов, а лидеров команды не было даже в заявке.

Эту ситуацию прокомментировал начальник луганской Зари Игорь Гузь. Он сообщил, что в клубе начали внутреннее расследование в отношении игроков, которые отказались участвовать в матче.

Имеет место грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно – необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, которые не подтверждены нашей медицинской службой.

После игры с Минаем футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против Динамо. На следующий день после игры с Минаем, в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с Динамо. Футболисты отказались указывать причины, сославшись на то, что они примут участие в матче", – заявил функционер.

Отметим, что в заявку луганской Зари на матч против Динамо не попали Богдан Бутко, Игорь Кирюханцев, Арсений Батагов и Вячеслав Чурко, которые в весенней части сезона УПЛ играли во всех трех поединках своей команды. Еще одним игроком, который не появился на поле был Эдуардо Герреро, но он просидел весь матч на скамейке запасных.

Справка. На даный момент луганская Заря занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ и находится на расстоянии трех очков от зоны переходных матчей. Свой следующий поединок подопечные Коваля сыграют 29 марта в 15:30 против Металлиста 1925, который расположился одной ступенькой ниже.