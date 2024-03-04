В 18 туре чемпионата Украины 2023-2024 донецкий Шахтер встречался на выезде с Александрией. Команда Марино Пушича не смогла обыграть одного из аутсайдеров таблицы (0:0).

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Впрочем, позже оказалось, что хозяева использовали игрока, который не был заявлен на матч. Речь об Иване Калюжном, который в первом круге выступал за ЛНЗ. "Аграрии" банально не добавили футболиста в свою заявку на вторую половину сезона УПЛ.

В результате, КДК УАФ рассмотрел это дело и в соответствии с регламентом аннулировал результат встречи. Вместо этого Александрии было засчитано техническое поражение (0:3), а Шахтеру – техническая победа (3:0).

После этого решения "горняки" догнали в турнирной таблице Кривбасс и поднялись на второе место. Подопечные Пушича отстают от Днепра-1 на одно очко, но имеют еще две встречи в запасе.

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В свою очередь Александрия имеет на один балл меньше, чем было. Однако команда осталась на 11 месте, имея два очка преимущества над зоной переходных матчей.