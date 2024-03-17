В розыгрыше УПЛ сезона 2023-2024 подошел к завершению 21 тур, после которого команды уйдут на паузу из-за матчей сборных. Этот тур растянулся аж на шесть дней для более раннего сбора национальной команды, пишет 24 канал.

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Небольшое количество голов

В восьми матчах тура команды забили 15 голов, то есть в среднем 1,88 мяча за матч. Показатель достаточно низкий, лишь в одной встрече было больше двух мячей. С другой стороны, нулевых ничьих в туре не было. Все результаты матчдея следующие:

ЛНЗ – Днепр-1 1:1

Динамо – Заря 2:0

Шахтер – Минай 2:0

Александрия – Ворскла 1:0

Металлист 1925 – Рух 1:4

Оболонь – Полесье 1:0

Кривбасс – Колос 1:0

Черноморец – Верес 0:1

Основные моменты 21 тура

Шахтер и Динамо не имели проблем со своими соперниками, тогда как Кривбасс одержал непростую победу над Колосом. Команда Вернидуба вырвала три очка на пятой компенсированной минуте благодаря голу Бизиманы.

Продолжает сыпаться Полесье, которое проиграло третий матч подряд. После увольнения Юрия Калитвинцева житомирцы уступили в гостях Оболони и отстали от еврокубковой зоны на три очка.

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Там продолжает закрепляться Рух, который торжествовал в третьей игре подряд. Львовяне не имели проблем с Металлистом 1925, который наоборот разочаровывает в 2024 году. Подопечные Скрипника взяли всего один балл в последних четырех матчах и уже оказались в зоне прямого вылета.

Зато в переходные матчи поднялся Верес, который впервые выиграл на выезде в этом сезоне. Жертвой "красно-черных" стал Черноморец, который в этом году еще не знал радости победы.

Продолжает в игровом плане радовать Александрия. В последних трех матчах подопечные Ротаня набрали семь баллов, а на этой неделе минимально одолели Ворсклу. "Аграрии" отдалились от опасной зоны на расстояние пяти очков.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 19 13 4 2 39-17 43 2 Кривбасс 21 13 4 4 38-22 43 3 Днепр-1 21 11 6 4 29-19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41-21 38 5 Рух 21 9 9 3 32-21 36 6 Полесье 21 9 6 6 26-17 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21-28 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20-23 25 9 Колос 20 5 9 6 15-15 24 10 Черноморец 20 7 2 11 26-28 23 11 Александрия 20 6 5 9 15-24 23 12 Заря 18 4 7 7 18-21 19 13 Оболонь 20 4 6 10 12-25 18 14 Верес 20 3 7 10 18-31 16 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21-39 16 16 Минай 19 1 7 11 9-29 10

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

Динамо – Верес (5 тур)

Заря – Динамо (6 тур)

Заря – Шахтер (10 тур)

Черноморец – Шахтер (12 тур)

Александрия – Оболонь (15 тур)

Колос – Заря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 10 Александр Филиппов (Днепр-1) – 8 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Олег Кожушко (Кривбасс) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7 Илья Квасница (Рух) – 6 Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6

Расписание 22 тура чемпионата Украины