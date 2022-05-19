"Добрый вечер, мы из Украины": Усик похвастался патриотическим нарядом

В День вышиванки непобедимый Александр Усик похвастался новым нарядом. Патриотическое фото опубликовала его супруга Екатерина.

"Добрый вечер, мы из Украины"

Недавно именитый боксер вернул себе патриотическую прическу. Он сфотографировался в футболке с уже крылатым изречением "Добрый вечер, мы из Украины".

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На наряде изображен украинский трактор, влекущий за собой танк оккупантов.

До этого Усик сфотографировался на фоне украинского флага с множеством пожеланий, которые, очевидно, Александру написали наши воины.

Ответное фото опубликовала жена Александра в своем инстаграмме.



Александр Усик / Фото с инстаграмма жены боксера

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