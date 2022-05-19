"Добрый вечер, мы из Украины": Усик похвастался патриотическим нарядом
Источник:инстаграм Екатерины Усик
В День вышиванки непобедимый Александр Усик похвастался новым нарядом. Патриотическое фото опубликовала его супруга Екатерина.
"Добрый вечер, мы из Украины"
Недавно именитый боксер вернул себе патриотическую прическу. Он сфотографировался в футболке с уже крылатым изречением "Добрый вечер, мы из Украины".
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На наряде изображен украинский трактор, влекущий за собой танк оккупантов.
До этого Усик сфотографировался на фоне украинского флага с множеством пожеланий, которые, очевидно, Александру написали наши воины.
Ответное фото опубликовала жена Александра в своем инстаграмме.
Александр Усик / Фото с инстаграмма жены боксера
Подготовка Усика к реваншу против Джошуа
- В первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше.
- Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
- После полномасштабного наступления России Усик вернулся в Украину. До этого он находился в Великобритании. Боксер согласовывал вопросы по реваншу.
- В первые дни полномасштабной войны боксер вступил в территориальную оборону Киевщины. Впоследствии Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа.
- Менеджер украинского боксера уверяет, что Александра Усик все отлично, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO будет готов на все 100% к реваншу против Энтони Джошуа.
- Промоутер Александра рассказал, почему Усик уехал за пределы страны. Он подчеркнул, что на ринге у Усика будет прекрасная возможность привлечь внимание всего мира к Украине.
- 7 апреля боксер сообщил, что начал подготовку к бою с британцем. Также он отметил, что отказывается общаться со СМИ, чтобы лучше сосредоточиться на будущем поединка.
- Реванш Усик-Джошуа может состояться уже 23 июля 2022 года. Местом поединка может быть Саудовская Аравия или Великобритания.