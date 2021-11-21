Члены Исполкома не знали о кандидатуре Петракова

Член Исполкома УАФ Виталий Кварцяный рассказал, как происходила смена тренера в сборной Украины после того, как Шевченко объявил, что покидает команду.

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Кварцяный заявил, что на первом заседании Исполкома УАФ предлагали назначить тренером сборной Реброва. Но возникли проблемы из-за того, что он только подписал контракт с Аль-Айном.

В этой ситуации никто ничего не понял, как и не было ясности относительно того, продлит ли Андрей Шевченко соглашение с УАФ. Хоть все присутствующие члены исполкома и сидели долго, часов пять – шесть, однако к четкой определенности по тренерской теме мы так и не дошли,

– рассказал Кварцяный.

Во второй раз Исполком собрался 17-го августа и должен был определиться с новым тренером, ведь до официального матча с Казахстаном было всего 2 недели. В УАФ до последнего ждали новостей о Реброве.

"Через неделю, снова собравшись в столице в Доме футбола, всю первую половину дня ждали известий по Реброву. Думали: вот-вот что-то станет известно им. Но время шло: 10 часов, 11... На этот раз мы сидели на Исполкоме УАФ еще дольше, около десяти часов подряд — с 15:00 до 2 ночи", – отметил член Исполкома УАФ.

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В итоге, когда вариант с Ребровым отпал, неожиданно для всех предложили кандидатуру Александра Петракова. Он возглавил "сине-желтых" как исполняющий обязанности главного тренера.

Ближе к завершению заседания в зал пригласили Александра Петракова, о кандидатуре которого мы не знали. Хотя ходили разговоры, что, наверное, будет предложен он. В итоге члены исполкома проголосовали за его кандидатуру,

– резюмировал Кварцяный.

Внимание. Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины 17-го ноября. Тренер подписал контракт с УАФ до конца 2022 года. Он остался в сборной после того, как вывел команду в плей-офф отбора на ЧМ-2022.