Члени Виконкому не знали про кандидатуру Петракова

Член Виконкому УАФ Віталій Кварцяний розповів, як відбувалася зміна тренера у збірній України після того, як Шевченко оголосив, що покидає команду.

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Кварцяний заявив, що на першому засіданні Виконкому УАФ пропонували призначити тренером збірної Реброва. Але виникли проблеми через те, що він тільки підписав контракт з Аль-Айном.

У цій ситуації ніхто нічого не зрозумів, як і не було ясності щодо того, чи продовжить Андрій Шевченко угоду з УАФ. Хоч усі присутні члени Виконкому й сиділи довго, годин п'ять – шість, проте до чіткої визначеності з тренерської теми ми так і не дійшли,

– розповів Кварцяний.

Вдруге Виконком зібрався 17-го серпня й мав визначитися з новим тренером, адже до офіційного матчу з Казахстаном було всього 2 тижні. В УАФ до останнього чекали новин про Реброва.

"Через тиждень, знову зібравшись у столиці в Будинку футболу, усю першу половину дня чекали звісток по Реброву. Думали: ось-ось щось стане відомо ним. Але час минав: 10 годин, 11... На цей раз ми сиділи на Виконкомі УАФ ще довше, близько десятої години поспіль — з 15:00 до 2 ночі", – зазначив член Виконкому УАФ.

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У підсумку, коли варіант з Ребровим відпав, несподівано для всіх запропонували кандидатуру Олександра Петракова. Він очолив "синьо-жовтих" як виконував обов'язків головного тренера.

Ближче до завершення засідання до зали запросили Олександра Петракова, про кандидатуру якого ми не знали. Хоча ходили розмови, що, напевно, буде запропоновано його. У результаті члени виконкому проголосували за його кандидатуру,

– резюмував Кварцяний.

До уваги. Олександр Петраков став головним тренером збірної України 17-го листопада. Тренер підписав контракт з УАФ до кінця 2022 року. Він залишився у збірній після того, як вивів команду у плей-офф відбору на ЧС-2022.