Контракт Реброва действует до лета 2022 года, и украинец не планирует его продлевать. Клуб из Арабских Эмиратов уже проявляет интерес к бывшему наставнику сербского Партизана, венгерского Фехервара и московского Локомотива Марко Николичу.
Смотрите также Президент УАФ назвал вероятного следующего тренера сборной Украины по футболу
"С конкретным предложением к Николичу пока не обращались, но его фигура интересна клубу из Арабских Эмиратов. Ребров еще недавно имел 5-6 хороших предложений, но на данный момент тренер не ведет ни с кем переговоров", – говорится в сообщении.
Ребров и Аль-Айн: коротко
- Ребров возглавил Аль-Айн 6 июня 2021 года, подписав с арабской командой контракт на один сезон. На днях украинского специалиста второй месяц подряд признали лучшим тренером чемпионата ОАЭ.
- До этого 47-летний специалист тренировал Ференцварош, Аль-Ахли и Динамо.
- Сергей был фаворитом на назначение главным тренером сборной Украины, однако не смог согласовать свой уход из Аль-Айна.