Контракт Реброва действует до лета 2022 года, и украинец не планирует его продлевать. Клуб из Арабских Эмиратов уже проявляет интерес к бывшему наставнику сербского Партизана, венгерского Фехервара и московского Локомотива Марко Николичу.

Смотрите также Президент УАФ назвал вероятного следующего тренера сборной Украины по футболу

"С конкретным предложением к Николичу пока не обращались, но его фигура интересна клубу из Арабских Эмиратов. Ребров еще недавно имел 5-6 хороших предложений, но на данный момент тренер не ведет ни с кем переговоров", – говорится в сообщении.

Ребров и Аль-Айн: коротко