Чемпионат Украины выходит на финишную прямую. До завершения сезона осталось 8 туров, а на золотые медали есть шансы Шахтер, Днепр-1 и Заря.

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Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, две команды испытывают определенные финансовые неурядицы в этом году. Речь о Днепре-1 и Заре, у которых, по информации источника, есть задолженности по зарплате.

Команды этого сезона претендуют кто на чемпионство, кто на второе место. И то, и другое – это потенциальная Лига Чемпионов и соответственно 35+ миллионов евро призовых. Но при этом это команды, которые в этом календарном году не выплатили своим игрокам еще ни одной зарплаты. На носу уже май. То есть четыре месяца долга. Не понимаю, о какой мотивации можно в таком случае говорить, о какой концентрации на футболе… Это такая рабочая тактика, когда игроки должны были голодными, чтобы побеждать? А может все деньги идут на стимулирование третьих сторон, о чем все чаще в последнее время говорят?

– пишет Бурбас.

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Что касается Зари, то это уже не первый случай, когда ходят слухи о задержке зарплаты в клубе. Также в СМИ пишут, что в команде задерживают выплату обещанных премий за победу над Динамо.

Следует отметить, что в комментариях к посту пишут, что Днепр-1 выплачивает игрокам зарплату раз в три месяца, поэтому никакой задержки нет. Другие пишут, что за выход в Лигу чемпионов команды не заработают 35 миллионов, а где-то вдвое меньше. Впрочем, официального подтверждения этому нет.

Комментарии под постом Игоря Бурбаса / скриншоты

Напомним, что действующим лидером УПЛ является Шахтер. Команда Игоря Йовичевича опережает Днепр-1 на пять баллов. но при этом сыграла на матч больше. Заря же отстает от "горняков" на семь очков.