Чемпіонат України виходить на фінішну пряму. До завершення сезону залишилось 8 турів, а на золоті медалі мають шанси Шахтар, Дніпро-1 та Зоря.

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Втім, як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, дві команди мають певні фінансові негаразди цього року. Мова про Дніпро-1 та Зорю, у яких, за інформацією джерела, є заборгованості по зарплаті.

Команди цього сезону претендують хто на чемпіонство, хто на друге місце. І одне, і інше – це потенційна Ліга Чемпіонів і відповідно 35+ мільйонів євро призових. Але при цьому це команди, які цього календарного року не виплатили своїм гравцям ще жодної зарплати. На носі вже травень. Тобто чотири місяці боргу. Не розумію, про яку мотивацію можна в такому випадку говорити, про яку концентрацію на футболі… Чи це така робоча тактика, коли гравці мають були голодними, щоб перемагати? А може всі гроші йдуть на стимулювання третіх сторін, про що все частіше останнім часом говорять?,

– пише Бурбас.

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Що стосується Зорі, то це вже не перший випадок, коли ширяться чутки про затримку зарплати у клубі. Також у ЗМІ пишуть, що у команді затримують виплату обіцяних премій за перемогу над Динамо.

Варто відзначити, що у коментарях до посту пишуть, що Дніпро-1 виплачує гравцям зарплату раз на три місяці, тому затримки ніякої немає. Інші пишуть, що за вихід в Лігу чемпіонів команди не зароблять 35 мільйонів, а десь вдвічі менше. Втім офіційного підтвердження цьому немає.

Коментарі під постом Ігоря Бурбаса / скріншоти

Нагадаємо, що чинним лідером УПЛ є Шахтар. Команда Ігора Йовічевіча випереджає Дніпро-1 на п'ять балів. але при цьому зіграла на матч більше. Зоря ж відстає від "гірників" на сім очок.