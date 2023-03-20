Автором этого результативного удара стал Эдуардо Герреро на 83-й минуте матча. Заря минимально обыграла столичного соперника.

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Спиваковский: Это то, что дают в Александрии за каждую победу

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, как президент Зари стимулировал команду перед поединком с Динамо. Вроде бы за победу над киевлянами футболисты Зари получили хорошие премиальные. Представитель СМИ не стал раскрывать конкретные суммы.

После этого матча Евгений Геллер вроде бы пообещал команде хорошие премиальные. Но вы знаете, что такое хорошие премиальные в Заре? Это то, что дают в Александрии за каждую победу, например. То есть Александрия за победу над Минаем получила бы столько, сколько, я надеюсь, получат футболисты луганского клуба,

– сказал журналист.

Спиваковский заявил, что футболисты Зари получают такие бонусы только за победы над украинскими грандами – Динамо и Шахтером. Не исключено, что в этот список можно добавить еще победу над Днепром-1.

"У Зари премия вообще за два матча в сезон может быть – за Динамо и Шахтер. Сейчас, возможно, еще при СК Днепр-1, потому что мы понимаем определенные отношения между инвесторами этих клубов", – добавил Спиваковский.

Напомним, что эта победа позволила Заре закрепить свое преимущество над Динамо в турнирной таблице. Теперь отставание киевлян от третьего места составляет 4 балла. Луганский коллектив во второй раз в сезоне обыграл "бело-синих". В первом круге их личная встреча закончилась волевой победой Зари 3:2.

Отставание Зари от второго Днепра-1 составляет всего 2 пункта. А до первого места, которое занимает Шахтер, отставание в пять очков.

К слову. 2 апреля Заря сыграет в УПЛ против львовского Руха.