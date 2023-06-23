За нарушения в условиях военного положения: КДК жестко наказал Днепр-1, Верес и ЛНЗ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил наказать три украинских клуба. Причиной послужили болельщики на трибуна во время матчей.

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел случаи, когда футбольные клубы решили допустить на свои домашние матчи зрителей на трибуны. Хотя сейчас футбольные матчи во время действия военного положения должны проходить без зрителей. Это предусмотрено дополнительными мерами безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения.

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Кто и за что получил наказание

Верес дважды получил наказание от КДК за то, что на его матчах в Ровно были зрители на трибунах. Речь идет о матче против Ингульца в 30-м туре УПЛ 4 июня. А также за матч против запорожского Металлурга в плей-офф за право выступления в УПЛ 14 июня. За каждое нарушение Верес обязан заплатить 100 тысяч гривен.

При этом это не первое наказание для ровенского клуба за то, что во время военного положения он пускает зрителей на трибуны стадиона. До этого Верес обязали заплатить по 50 тысяч гривен за аналогичные нарушения – 19 мая в матче против Шахтера и 29 мая в игре против Динамо.

Таким же нарушение отметился и Днепр-1 – на матч против Кривбасса 4 июня там тоже пустили зрителей. Однако у них сумма штрафа значительно ниже – 50 тысяч гривен.

К слову, Кривбасс тоже заплатит за нарушение в матче с Днепр-1 – 9 тысяч гривен за использование пиротехники.

Третьим наказанным клубом стал ЛНЗ из Черкасс. 14 июня команда провела ответный матч плей-офф за право сыграть в УПЛ против Ингульца. За победой черкасского клуба активно наблюдали болельщики на трибунах. Они выбежали на поле после победы своей команды. А за "ненадлежащую организацию матча" ЛНЗ обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч гривен.

Важно! В соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.