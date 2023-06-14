НК Верес – Металлург Запорожье 6:1 (суммарно по двум матчам 6:2)

Голы: Крапивный, 16 (авт.), Балан, 23, 66, Гагун, 29, Пасич, 82, Гайдучик, 89 – Могильный, 90+2

Удаление: Сокол, 35 (Металург)

Ровенскому клубу нужно было отыгрываться после минимального поражения от Металлурга в первом матче 1:0. Тогда единственный и победный гол за запорожскую команду забил на 28-й минуте Валерий Сад, пишет 24 канал.

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Уже с первых минут обе команды не стали отсиживать в обороне, терять было уже ничего. В первые 10 минут мяч побывал в сетке ворот ровенского клуба. Сделал это Сидоров. Но судья после просмотра ВАР отменил взятие ворот от Металлурга из-за игры рукой во время быстрой контратаки. Счет 0:1 сменился снова на нулевой.

Через несколько минут Металлург забил снова, но уже в собственные ворота. Автоголом после подачи в штрафную отличился со знаком минус Крапивный. Верес на 16-й минуте повел в счете 1:0 и сравнял счет по итогам двух матчей.

Еще в первом тайме мяч дважды побывал во владениях запорожского соперника. Сначала Балан головой на дальней стойке удвоил преимущество Вереса, а уже через шесть минут Гагун был первым на добивании и сделал счет разгромным 3:0.

Металлург выглядел вообще беспомощным. Во втором тайме Балан оформил дубль – 4:0.

20 минут хозяева не забивали. Безголевые минуты прервал мяч от Пасича, который в традиционном для себя стиле пробил из-под защитника. Команда Юрия Вирта продолжала громить перволиговый Металлург 5:0.

На этом хозяева не остановились. На поле вместо Пасича вышел блогер и футболист Дмитрий Поворознюк, получивший еще и капитанскую повязку.

Уже в конце матча команды обменялись голами. На мяч Гайдучика ответил результативным ударом Могильный – 6:1.

Верес разгромил запорожский Металлург и сохранил за собой место в УПЛ. Вероятно, что это был последний матч ровенчан под руководством Юрия Вирта.

К слову. 14 июня в 15:00 состоится другой матч плей-офф в борьбе за УПЛ, в котором ЛНЗ примет Ингулец. Первая встреча закончилась мировой 1:1.