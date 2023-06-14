ЛНЗ – Ингулец 2:1

Голы: Савин, 17, Коробенко, 30 (автогол) – Ситало, 51.

В начале июня в УПЛ завершился сезон 2022-2023 годов. Впрочем, для двух команд еще был открыт вопрос сохранения прописки в элите, пишет 24 канал.

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Верес и Ингулец должны были сыграть в стыковых матчах с Металлургом и ЛНЗ соответственно. Ровенчане уверенно переиграли запорожцев и остались в высшем дивизионе. Судьба же дуэли между ЛНЗ и Ингульцем решалась в черкасском поединке.

Уверенный старт от ЛНЗ

На прошлой неделе команды расписали ничью в Петровом (1:1). В отличие от большинства турниров мира, в УПЛ правило выездного гола не было отменено. Поэтому Ингулец устраивала либо победа, либо результативная ничья (2:2 и больше).

Однако вторая встреча с первых минут пошла не по плану петровцев. На 17-й минуте ЛНС повел в счете. Тищенко вывел Савина на ударную позицию, и тот пробил Паламарчука.

Ингулец поздно включился

Ближе к перерыву подопечные Ковпака смогли удвоить счет. Правда, усилиями хавбека Ингульца Коробенко, срезавшего мяч в свои ворота после подачи с фланга. Это поставило гостей в затруднительную ситуацию.

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Во втором тайме инициатива уже перешла к подопечным Лупашко и довольно быстро отквитали один мяч. После подачи с углового кипер ЛНС неудачно выбил снаряд и ситало с близкого расстояния добил его в ворота.

Черкассы дебютируют в УПЛ

Ингулец продолжил давить соперника, ведь для спасения им оставалось забить один гол. Лупашко усилил нападение благодаря выходу Кравчука, Одарюка и Резепова. Впрочем, моменты петровцам давались крайне сложно, а в случае опасности надежно действовал вратарь черкасского клуба.

Таким образом Ингулец ожидает как минимум один сезон в Первой лиге. ЛНЗ впервые в своей истории сыграет в УПЛ. Более того, это первый представитель из Черкасс в истории элитного дивизиона чемпионата Украины.