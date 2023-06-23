Контрольно-дисциплінарний комітет розглянув випадки, коли футбольні клуби вирішили допустити на свої домашні матчі глядачів на трибуни. Хоча зараз футбольні матчі під час дії воєнного стану мають відбуватися без глядачів. Це передбачено додатковими заходами безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану.

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Хто і за що отримав покарання

Верес двічі отримав покарання від КДК за те, що на його матчах в Рівне були глядачі на трибунах. Мова йде про матч проти Інгульця в 30-у турі УПЛ 4 червня. А також за матч проти запорізького Металурга в плей-офф за право виступу в УПЛ 14 червня. За кожне порушення Верес зобов'язаний сплатити 100 тисяч гривень.

При цьому це не перше покарання для рівненського клубу за те, що під час воєнного стану він пускає глядачів на трибуни стадіону. До цього Верес зобов'язали сплатити по 50 тисяч гривень за аналогічні порушення – 19 травня у матчі проти Шахтаря та 29 травня у грі проти Динамо.

Таким же порушення відзначився і Дніпро-1 – на матч проти Кривбасу 4 червня там теж пустили глядачів. Однак в них сума штрафу значно нижча – 50 тисяч гривень.

До слова, Кривбас теж заплатить за порушення у матчі з Дніпро-1 – 9 тисяч гривень за використання піротехніки.

Третім клубом, який покарали, став ЛНЗ з Черкас. 14 червня команда провела матч-відповідь плей-офф за право зіграти в УПЛ проти Інгульця. За перемогою черкаського клубу активно спостерігали вболівальники на трибунах. Вони ж вибігли на поле після перемоги своєї команди. А за "неналежну організацію матчу" ЛНЗ зобов'язали сплатити обов’язковий грошовий внесок в розмірі 100 тисяч гривень.

Важливо! Відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.