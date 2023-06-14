Чемпионат Украины по футболу 2022-2023 официально подошел к концу, пишет 24 канал. Основная стадия УПЛ завершилась еще в начале июня. а теперь отыграны еще и переходные матчи.
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В них Верес отстоял право выступать в элитном дивизионе, одолев запорожский Металлург. Ингулец же не справился с ЛНЗ и отправился в Первую лигу.
Кто сыграет в УПЛ
Вместе с петровцами во второй дивизион опустились Металлист и Львов. Повышение получили Полесье, Оболонь и, собственно, ЛНЗ. Для житомирцев и жителей Черкасс это первый выход в элитный дивизион. Таким образом, состав участников УПЛ на сезон 2023-2024 следующий:
- Шахтер (Донецк)
- Днепр-1 (Днепр)
- Заря (Луганск)
- Динамо (Киев)
- Ворскла (Полтава)
- Александрия (Александрия)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Колос (Ковалевка)
- Черноморец (Одесса)
- Минай (Ужгород)
- Рух (Львов)
- Металлист 1925 (Харьков)
- Верес (Ровно)
- Полесье (Житомир)
- Оболонь (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы)
Все участники чемпионата Украины 2023-2024 / t.me/setantaukraine
Календарь сезона 2023-2024
Ожидается, что новый чемпионат Украины начнется 29 июля. В 2023 году до 9 декабря будет проведено 17 туров, в то время как в 2024-м – 13. Вторая часть УПЛ начнется 24 февраля и завершится 18 мая.
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Кроме того, в следующем сезоне возвращается и Кубок Украины, который в прошлом сезоне был отменен из-за войны. Турнир начнется с 1/16 финала в августе. Финал ориентировочно назначен на 25 мая 2024 года.