Чемпионат Украины по футболу 2022-2023 официально подошел к концу, пишет 24 канал. Основная стадия УПЛ завершилась еще в начале июня. а теперь отыграны еще и переходные матчи.

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В них Верес отстоял право выступать в элитном дивизионе, одолев запорожский Металлург. Ингулец же не справился с ЛНЗ и отправился в Первую лигу.

Кто сыграет в УПЛ

Вместе с петровцами во второй дивизион опустились Металлист и Львов. Повышение получили Полесье, Оболонь и, собственно, ЛНЗ. Для житомирцев и жителей Черкасс это первый выход в элитный дивизион. Таким образом, состав участников УПЛ на сезон 2023-2024 следующий:

  • Шахтер (Донецк)
  • Днепр-1 (Днепр)
  • Заря (Луганск)
  • Динамо (Киев)
  • Ворскла (Полтава)
  • Александрия (Александрия)
  • Кривбасс (Кривой Рог)
  • Колос (Ковалевка)
  • Черноморец (Одесса)
  • Минай (Ужгород)
  • Рух (Львов)
  • Металлист 1925 (Харьков)
  • Верес (Ровно)
  • Полесье (Житомир)
  • Оболонь (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы)


Все участники чемпионата Украины 2023-2024 / t.me/setantaukraine

Календарь сезона 2023-2024

Ожидается, что новый чемпионат Украины начнется 29 июля. В 2023 году до 9 декабря будет проведено 17 туров, в то время как в 2024-м – 13. Вторая часть УПЛ начнется 24 февраля и завершится 18 мая.

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Кроме того, в следующем сезоне возвращается и Кубок Украины, который в прошлом сезоне был отменен из-за войны. Турнир начнется с 1/16 финала в августе. Финал ориентировочно назначен на 25 мая 2024 года.