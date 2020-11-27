В субботу, 28 ноября, "Днепр-1" попытается взять очки в матче против "Шахтера" в рамках 11-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд в этой встрече.

Днепр-1-Шахтер: перед матчем

Хотя "Шахтер" и находится на второй отметке в турнирной таблице УПЛ, но команда Луиша Каштру в последнее время не похожа сама на себя. В последнем матче "горняки" разгромно уступили немецкой "Боруссии" М в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов (4:0). В УПЛ дончане находятся сразу за спиной у "Динамо", уступая киевлянам лишь тремя очками, пишет 24 канал.

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"Днепр-1" же должен более свежо выглядеть в этом поединке. Накануне к команде присоединился главный наставник Игорь Йовичевич, который полностью выздоровел от коронавируса. В прошлом туре днепряне обидно уступили "Минаю" (3: 2). В той встрече удаление получил Алексей Хобленко, поэтому в матче с "горняками" он не сможет помочь.

Кадровые проблемы есть и у донецкого клуба. Не помощник своим одноклубникам форвард Жуниор Мораес, заработавший удаление в игре с "Александрией". Из-за травм не смогут сыграть в Днепре также Тайсон, Исмаили, Коноплянка и Корниенко.

"Днепр-1" и "Шахтер" трижды встречались между собой. Здесь полное преимущество за "оранжево-черными" и 100-процентный показатель – три победы с разницей забитых-пропущенных мячей 8:1.

Поединок "Динпро-1" – "Шахтер" состоится в субботу, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19: 30 в Днепре

Какой прогноз дают букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают полное предпочтение гостям из Донецка. "Шахтер" даже в ослабленном состоянии и с такой игрой является фаворитом этого противостояния – 1,31. На победу днепрян показатель почти в 6 раз выше – 8,50. Ничья в этом матче тоже маловероятна – 5,30.

Эксперты считают, что матч завершится "сухой" победой дончан 0:2. Именно на такой результат стоит коэффициент 6,85. На ничью 1:1 – 9,70.

Отдают должное и атакующему звену "Шахтера". Специалисты прогнозируют, что нападающие гостей сыграют как можно лучше и смогу в обоих таймах забить голы – 1,90.

Поэтому откуда следует, что скорее всего гости первыми розмочат счет на табло – 1,30. В том, что первый результативный удар во встрече будет в исполнении подопечных Йовічевіча не так сильно верят – 3,75. Аналогичные коэффициенты стоят и на последний гол в поединке.

На показатель, что обеим командам удастся отличиться в матче, но победу одержат "горняки" – 2,77. На идентичный показатель, но сенсационную победу будут праздновать хозяева – 12,00.