У суботу, 28 листопада, "Дніпро-1" спробує взяти очки у матчі проти "Шахтаря" у рамках 11-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд у цій зустрічі.

Дніпро-1 – Шахтар: перед матчем

Хоча "Шахтар" й перебуває на другій позначці у турнірній таблиці УПЛ, але команда Луїша Каштру останнім часом не схожа сама на себе. В останньому матчі "гірники" розгромно поступились німецькій "Боруссії" М у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів (4:0). В УПЛ донеччани перебувають відразу за спиною у "Динамо", поступаючись киянам лише трьома очками, пише 24 канал.

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"Дніпро-1" ж має більш свіжо виглядати у цьому поєдинку. Напередодні до команди приєднався головний наставник Ігор Йовічевіч, який повністю одужав від коронавірусу. У минулому турі дніпряни прикро поступились "Минаю" (3:2). У тій зустрічі вилучення отримав Олексій Хобленко, тож у матчі з "гірниками" він не зможе допомогти.

Кадрові проблеми є й у донецького клубу. Не помічник своїм одноклубникам форвард Жуніор Мораес, який заробив вилучення в грі з "Олександрією". Через травми не зможуть зіграти в Дніпрі також Тайсон, Ісмаїлі, Коноплянка і Корнієнко.

"Дніпро-1" та "Шахтар" тричі зустрічались між собою. Тут повна перевага за "помаранчево-чорними" та 100-відсотковий показник – три перемоги з різницею забитих-пропущених м’ячів 8:1.

Поєдинок "Дінпро-1" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 28 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:30 у Дніпрі

Який прогноз дають букмекери Marathonbet

Букмекери віддають повну перевагу гостям з Донецька. "Шахтар" навіть в ослабленому стані та з такою грою є фаворитом цього протистояння – 1,31. На звитягу дніпрян показник майже у 6 разів вищий – 8,50. Нічия у цьому матчі теж малоймовірна – 5,30.

Експерти вважають, що матч завершиться "сухою" перемогою донеччан 0:2. Саме на такий результат стоїть коефіцієнт 6,85. На нічию 1:1 – 9,70.

Віддають належне і атакувальній ланці "Шахтаря". Спеціалісти прогнозують, що нападники гостей зіграють якнайкраще та зможу в обох таймах забити голи – 1,90.

Тому звідки випливає, що швидше за все гості першими розмочать рахунок на табло – 1,30. У те, що перший результативний удар у зустрічі буде у виконанні підопічних Йовічевіча не так сильно вірять – 3,75. Аналогічні коефіцієнти стоять і на останній гол у поєдинку.

На показник, що обидвом командам таки вдасться відзначитись у матчі, але перемогу здобудуть "гірники" – 2,77. На ідентичний показник, але сенсаційну звитягу святкуватимуть господарі – 12,00.