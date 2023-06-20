СК Днепр-1 покинуло сразу 7 футболистов. Днепровский коллектив придерживается своего слова о распродаже.

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Реализовывают свои замыслы

Раньше гуляла информация, что "спортклубовцы" готовятся к массовой чистке своего состава, что Днепр-1 уже активно начал делать. Серебряный призер чемпионата Украины уже успел отпустить в свободное плавание целых 7 исполнителей. Более того, интерес к Артему Довбику в Европе не утихает, в частности, форвардом заинтересовался бывший двукратный обладатель титула Лиги чемпионов.

Днепр-1, которому придется попробовать свои силы в самом престижном клубном турнире, однако в тот же момент коллективу готовятся серьезно укоротить финансирование, что может привести к роковым последствиям, попрощался с футболистами, которые присоединились к команде в течение прошлого сезона. Исключением стал Валерий Лучкевич. Полузащитник находился в состоянии "спортклубовцев" с 2021-го года, но вот в прошлом сезоне он не смог как следует отыграть кампанию, поскольку его вечно мучили травмы - на его счету всего 3 матча.

Свой путь в днепровской команде также закончили голкипер, который смог выдвинуть из основы Макса Валефа, Владислав Рыбак (13 матчей), костариканский защитник Рональд Матаррита (9 поединков), бразильский бек Габриэль Гомес Ферейра (0 игр), а также игроки Днепр-1 на правах аренды, а именно бразильский защитник Хайнер (17 встреч), бразильский полузащитник Пеглоу (15 матчей) и полузащитник Вячеслав Танковский (7 поединков).

Перекрывают дыры

По чуть-чуть серебряный призер УПЛ пытается и укомплектовать новый состав. В частности, в команде появился первый новичок – бывший игрок Карпат Роман Мысак, который в последнее время защищал цвета армянского Алашкерта. Днепр-1 хотел в первую очередь усилить голкиперское звено своего коллектива, поэтому трансфер Мисака должен удовлетворить прихоти "спортклубовцев". Также в команду вернулся Сергей Горбунов, арендованный Карпатами.

Напомним, что Днепр-1 получил возможность сыграть в квалификации в Лигу чемпионов, хотя и руководство клуба не кладет высоких целей перед командой Тем не менее, "спортклубовцы" уже узнали потенциальных соперников в отборочном этапе в ЛЧ. Украинский клуб может сойтись в дуэли с такими командами как Сервет (Швейцария) и Панатинаикос (Греция).