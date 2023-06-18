По данным португальских СМИ, Артем Довбик может продолжить карьеру в Порту. "Драконы" надеются, что бомбардир из Украины заменит иранца Мехди Тареми, которого планируют продать летом.

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Новый вариант для Довбика

Владельцы Днепра-1 планируют выручить за Довбика 20 миллионов евро. Португальский клуб не готов расстаться с такой суммой денег. Поэтому рассчитывают сбить цену на 25-летнего игрока сборной Украины.

По итогам прошедшего чемпионата Порту финишировал на втором месте и попал в групповой раунд Лиги чемпионов. Это один из самых титулованных клубов Португалии, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

Днепр-1 будет начинать свой путь в самом престижном турнире со второго квалификационного раунда. Днепряне надеются удержать нападающего хотя бы на матчи квалификации.

Отметим, что Порту не единственный кандидат на Довбика. Получить таранного нападающего также планируют Марсель, Жирона, итальянские и турецкие клубы. Сам украинец мечтает играть в одном из топ-5 европейских чемпионатах.

Напомним, что в прошлом чемпионате Довбик забил 24 мяча в 30 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата. Лишь 1 мяча не хватило Довбику до абсолютного рекорда УПЛ.

К слову. После завершения чемпионата Артем довольно неожиданно продлил контракт с Днепром-1 до 30 июня 2025 года. Теперь претендентам на форварда придется расстаться с солидной суммой.