СК Дніпро-1 покинуло відразу 7 футболістів. Дніпровський колектив дотримується свого слова щодо розпродажу.

Варте уваги Можуть спробувати зіграти у міні-футбол: в Інгульця залишилось у складі всього 5 футболістів

Реалізовують свої задуми

Раніше гуляла інформація, що "спортклубівці" готуються до масової чистки свого складу, що Дніпро-1 активно уже розпочав робити. Срібний призер чемпіонату України уже встиг відпустити у вільне плавання цілих 7 виконавців. Ба більше, інтерес до Артема Довбика у Європі не вщухає, зокрема, форвардом зацікавився колишній дворазовий володар титулу Ліги чемпіонів.

Дніпро-1, якому прийдеться спробувати свої сили у найпрестижнішому клубному турнірі, проте в той ж момент колективу готуються серйозно вкоротити фінансування, що може призвести до фатальних наслідків, попрощався з більшого з футболістами, які приєднались до команди впродовж минулого сезону. Винятком став Валерій Лучкевич. Півзахисник знаходився у стані "спортклубівців" з 2021-го року, та от у минулому сезоні він не зміг як слід відіграти кампанію, оскільки його вічно мучили травми – на його рахунку всього 3 матчі.

Свій шлях у дніпровській команді також закінчили голкіпер, який зміг висунути з основи Макса Валефа, Владислав Рибак (13 матчів), костаріканський захисник Рональд Матарріта (9 поєдинків), бразильський бек Габріель Гомес Ферейра (0 ігор), а також гравці, які перебували у Дніпрі-1 на правах оренди, а саме бразильський захисник Хайнер (17 зустрічей), бразильський півзахисник Пеглоу (15 матчів) та півзахисник В'ячеслав Танковський (7 поєдинків).

Перекривають діри

По троху срібний призер УПЛ намагається і укомплектувати новий склад. Зокрема у команді з'явився перший новачок – колишній гравець Карпат Роман Мисак, який останнім часом захищав кольори вірменського Алашкерта. Дніпро-1 жадав першочергово підсилити голкіперську ланку свого колективу, тому трансфер Мисака має задовольнити забаганки "спортклубівців". Також до команди повернувся Сергій Горбунов, якого орендували Карпати.

Нагадаємо, що Дніпро-1 отримав нагоду зіграти у кваліфікації до Ліги чемпіонів, хоча й керівництво клубу не кладе високих цілей перед командою Тим не менш, "спортклубівці" уже дізналися потенційних суперників у відбірковому етапі до ЛЧ. Український клуб може зійтися у дуелі з такими командами, як Сервет (Швейцарія) та Панатінаікос (Греція).