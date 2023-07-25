Днепр-1 без шансов уступил грекам и де-факто покидает Лигу чемпионов: видео голов

Команда Александра Кучера не смогла почти ничего противопоставить Панатинаикосу. Игра в Афинах превращается в формальность.

Днепр-1 – Панатинаикос 1:3

Голы: Танчик, 90 – Шпорар, 10, Джуричич, 74, Йоаннидис, 84 (пен).

Еврокубковый сезон 2023-2024 для Украины наконец-то стартовал. Первым в бой вступил вицечемпион УПЛ Днепр-1, начавший свой путь со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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Для команды Александра Кучера это дебютное участие в лучшем турнире Европы. Соперником украинского клуба стал греческий Панатинаикос, в прошлом сезоне получивший серебряные награды.

Днепр-1 был андердогом

Днепряне пережили немало перемен летом. Команду покинуло много легионеров, клуб активно поработал на украинском рынке. Подопечных Кучера пополнили Третьяков, Мирошниченко, Кравец, Горин и Волынец.

Впрочем, все равно греки считались фаворитами. Днепр-1 удержал главного бомбардира Артема Довбика, а вот на топ-ассистента Александра Пихаленко в первом матче рассчитывать не мог из-за травмы.

К тому же Кучер не рискнул выпустить в основе вратаря-новичка Волынца и основного кипера в прошлом сезоне Валефа. Как результат, с первых минут появился 19-летний Кинарейкин, для которого это дебют за команду.

Скучный первый тайм

Панатинаикос с первых минут захватил инициативу и забил на старте. Хуанкар пошил в дураках Мирошниченко и прострелил в центр на Шпорара, которого никто так и не прикрыл. Словенец в упор расстрелял ворота.

Видео гола Шпорара:

Первый тайм прошел при минимальном количестве моментов, обе команды не рисковали идти вперед. Во втором тайме Днепр-1 начал доминировать и создавать моменты.

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Неплохо после углового пробивал через себя Сарапий, свои моменты имели Гуцуляк и Бланко. Зато Довбик был менее острым. Греки выжидали и дождались своего шанса в середине тайма.

Полный слив

Важную роль в голевой атаке сыграл эксдинамовец Беньямин Вербич, вышедший на замену вместо бывшего игрока Шахтера Бернарда. Словенец пробежал вдоль боковой линии и отправлялся в центр на Джуричича.

Видео гола Джуричича:

Хавбек в падении умудрился пробить из-под защитника и поразить нижний угол ворот Кинарейкина. Позже Мирошниченко снова подвел команды, свалив в своей площадке Хуанкара. Пенальти реализовал Йоаннидис.

Видео гола Йоаннидиса:

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К сожалению, у Кучера не было возможности усилить нападение, но одна из замен сработала. После подачи со штрафного Каплиенко переправил мяч на Танчика, добившего мяч в пустые ворота.

Видео гола Танчика:

Впрочем, гол престижа – единственное, на что Днепр-1 смог. Таким образом, матч в Греции превращается почти в формальность. Подопечные Кучера фактически вылетают в Лигу Европы, где будут играть против Славии.