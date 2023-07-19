В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов произошла шумная сенсация. Чемпион Венгрии Ференцварош умудрился улететь от Клаксвика.

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Клуб с Фарерских островов унизил "фради" на их поле, забив три "сухих" мяча. Ференцварошем тренировал бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

Россиянина послали далеко

В конце встречи венгерские фанаты не сдержались и затянули кричалку "Русские домой". Это фиаско против Клаксвика не прошло мимо руководства клуба.

Сразу после вылета команды официальный сайт сообщил об уходе Черчесова. Напомним, что россиянин возглавил венгерскую команду в 2021-м после ухода Сергея Реброва.

История падения Черчесова

Вместе со Станиславом Ференцварош дважды стал чемпионом и завоевал один местный Кубок. Впрочем, в Лиге чемпионов команда разочаровала. В 2022 клуб вылетел в третьем квалифай-раунде от Карабаха, но в Лиге Европы дошел до 1/8 финала.

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И вот теперь "фради" вылетели в первом раунде от Клаксвика и продолжат европуть в Лиге конференций. Ранее Черчесов работал дома, в Австрии и в польской Легии.

А с 2016 по 2021 год он возглавлял сборную страны-террористки. С ней он выходил в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, но на Евро-2020 с позором вылетел уже в группе.

Напомним, что до прихода россиянина Ференцварош три года возглавлял Сергей Ребров. Украинец трижды делал клуб из Будапешта чемпионом, а также впервые с 1995 выводил команду в группу Лиги чемпионов.