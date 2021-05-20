Лучкевич може знову переїхати у Дніпро

Угода Валерія Лучкевича з Олександрією розрахована до кінця червня 2021 року. Після чого правий півзахисник покине команду.

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Футболіст може знову переїхати у Дніпро. 25-річним гравцем крім Дніпра-1 цікавляться два клуби, один із них – з-за кордону. Наразі невідомо, який шлях обере Лучкевич. З новим клубом футболіст визначиться до кінця травня.

За клуби з Дніпра Лучкевич виступав із 2013/2017 роки. Валерії добре зарекомендував себе в українській команді та підписав контракт із бельгійським Стандартом. Однак вже у січні 2019 року повернувся в Україну та підсилив Олександрію.

У цьому сезоні Лучкевич провів за олександрійців 25 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

Майбутньому клубу футболіст дістанеться безкоштовно.

Олександрія завершила сезон на 9 місці, після чого Володимир Шаран покинув пост головного тренера команди. Його наступником став Юрій Гура, який з 2014 року працює у структурі клубу.