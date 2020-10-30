"Днепр–1" 31 октября сыграет против лидера чемпионата "Динамо" в 8-м туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Днепр-1 – Динамо: прогноз

В прошлом туре "Днепр-1" одержал вторую подряд победу под руководством Игоря Йовичевича, одолев "Львов" 1:3. До 23-й минуты львовяне давали достойный бой и даже смогли сравнять счет. А вот дальше на поле отмечалась исключительно одна команда – "Днепр-1". Голы Довбика и Чичикова позволили гостям разгромить соперника на выезде – 1:3, пишет 24 канал.

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"Динамо" же в роли лидера УПЛ подойдет к этому матчу. В 7-м туре УПЛ киевляне одержали очередную победу над соперником. На этот раз под руку команды Луческу попала "Александрия" Шарана. Гол на первой минуте от Попова открыл счет во встрече, а впоследствии оказалось, что и стал победным – 1:0.

Кадровые потери

Что касается кадровой ситуации накануне поединка, то" Днепр-1 " не смогут помочь арендованные у киевлян защитник Владислав Дубинчак и нападающий Сергей Булеца. Также под вопросом участие в матче новичка Дугласа и Хобленко, у которых были травмы.

Мирча Луческу не сможет рассчитывать на голкипера Георгия Бущана и Виталия Миколенко, которые заболели коронавирусом и уже пропустили еврокубковый матч против "Ференцвароша". Также в лазарете киевлян находятся защитники Никита Бурда и Владимир Костевич. Поединок из-за дисквалификации пропустит Николай Шапаренко, получивший прямую красную карточку в матче предыдущего тура против "Александрии".

Статистика противостояний

Клубы трижды выходили на одно поле. В двух из них сильнее были "динамовцы", а однажды футболисты "Днепр-1" завершали матч победой.

Последний раз соперники встречались в феврале этого года, тогда «днепряне" одержали победу над "Динамо" со счетом 3:1. Интересно, что хет-триком отметился нападающий Владислав Супряга, который сейчас защищает цвета киевского клуба.

Матч 8-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" состоится 31 октября в 19:30

Что прогнозируют букмекеры на матч "Днепр-1" – "Динамо"

Букмекеры Marathonbet отдают предпочтение киевлянам. На победу "Динамо" стоит коэффициент 1,44. А вот в победу хозяев специалисты не слишком верят – 6,40. Если подопечные Йовичевича смогут дать достойный бой сопернику, то ничья тоже может стать окончательным счетом встречи. Такой результат оценен коэффициентом 4,55.

Эксперты считают, что команда Луческу завершит матч со счетом 0:2 в свою пользу – 7,10. На аналогичный результат, но в исполнении "днепрян" стоит коэффициент 41,00.

Украинские болельщики скорее всего увидят первый гол в матче от футболистов гостей – 1,38. А на то, что первый результативный удар в матче забьют игроки "Днепр-1" – 3,30. Почти аналогичные коэффициенты стоят и на последний гол во встрече.

Букмекеры верят, что обеим командам удастся отличиться в матче – 1,81. А вот на показатель "Голы в обоих таймах" стоит коэффициент 1,58.