"Дніпро–1" 31 жовтня зіграє проти лідера чемпіонату "Динамо" у 8-му турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Дніпро-1 – Динамо: прогноз

У минулому турі "Дніпро-1" здобув другу поспіль перемогу під керівництвом Ігоря Йовічевіча, здолавши "Львів" 1:3. До 23-ї хвилини львів'яни давали гідний бій і навіть змогла зрівняти рахунок. А от далі на полі відзначалась виключно одна команда – "Дніпро-1". Голи Довбика та Чичикова дозволили гостям розгромити суперника на виїзді – 1:3, пише 24 канал.

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"Динамо" ж у ролі лідера УПЛ підійде до цього матчу. У 7-му турі УПЛ кияни здобули чергову перемогу над суперником. Цього разу під руку команди Луческу потрапила "Олександрія Шарана. Гол на першій хвилині від Попова відкрив рахунок у зустрічі, а згодом виявилось, що і став переможним – 1:0.

Кадрові втрати

Щодо кадрової ситуації напередодні поєдинку, то "Дніпру-1" не зможуть допомогти орендовані у киян захисник Владислав Дубінчак та нападник Сергій Булеца. Також під питанням участь у матчі новачка Дугласа та Хобленка, в яких були травми.

Мірча Луческу не зможе розраховувати на голкіпера Георгія Бущана та Віталія Миколенка, які захворіли на коронавірус та вже пропустили єврокубковий матч проти "Ференцвароша". Також у лазареті киян перебувають захисники Микита Бурда та Володимир Костевич. Поєдинок через дискваліфікацію пропустить Микола Шапаренко, який отримав пряму червону картку у матчі попереднього туру проти "Олександрії".

Статистика протистоянь

Клуби тричі виходили на одне поле. У двох із них сильнішими були "динамівці", а одного разу футболісти "Дінпра-1" завершували матч перемогою.

Останній раз суперники зустрічались у лютому цього року, тоді «дніпряни" здобули перемогу над "Динамо" із рахунком 3:1. Цікаво, що хет-триком відзначився нападник Владислав Супряга, який зараз захищає кольори київського клубу.

Матч 8-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Динамо" відбудеться 31 жовтня о 19:30

Що прогнозують букмекери на матч "Дніпро-1" – "Динамо"

Букмекери Marathonbet віддають перевагу киянам. На перемогу "Динамо" стоїть коефіцієнт 1,44. А от у звитягу господарів спеціалісти не надто вірять – 6,40. Якщо підопічні Йовічевіча зможуть дати гідний бій супернику, то нічия теж може стати остаточним рахунком зустрічі. Такий результат оцінений коефіцієнтом 4,55.

Експерти вважають, що команда Луческу завершить матч з рахунком 0:2 на свою користь – 7,10. На аналогічний результат, але у виконанні "дніпрян" стоїть коефіцієнт 41,00.

Українські вболівальники швидше за все побачать перший гол у матчі від футболістів гостей – 1,38. А на те, що перший результативний удар у матчі заб'ють гравці "Дніпра-1" – 3,30. Майже аналогічні коефіцієнти стоять і на останній гол у зустрічі.

Букмекери вірять, що обидвом командам таки вдасться відзначитись у матчі – 1,81. А от на показник "Голи в обох таймах" стоїть коефіцієнт 1,58.