В субботу, 24 октября, "Львов" принимал "Днепр-1" в матче 7 тура УПЛ. Поединок на "Арене Львов" завершился победой гостей.

Львов – Днепр – 1 1:3

Голы: Кравчук, 23 – Когут, 13, Довбик, 25, Чичиков, 83

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Гости открыли счет на 13 минуте встречи. Футболист "Львова" сделал передачу поперек поля, которая была перехвачена игроками днепрян – быстрый выпад завершился идеальным по исполнению ударом Когута метров с 19-ти.

Уже на 23-й минуте подопечные Цецадзе сравняли счет – Кошман навесил со штрафного слева, Сарнавский пошел на мяч, но остановился. А Кравчук выиграл воздух у защитников и с линии вратарской точно пробил головой.

Впрочем, равновесие в матче было не долго. Через 2 минуты состоялся яркий гол, который будет явным претендентом на гол тура. После аута от Тейлора Довбык находясь на углу штрафной по невероятной траектории закрутил мяч в дальний угол ворот Костика.

При встрече Чичиков снял все вопросы о победителе. Пихальонок прорвался по правому флангу и отдал выверенную передачу в штрафную на Чичикова, который в красивом прыжке сумел нанести идеальный удар в дальний угол ворот Костика – 1:3.

Львов – Днепр-1 видеообзор матча