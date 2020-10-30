Атакующий хавбек "Динамо" Николай Шапаренко сможет помочь киевлянам в матче 7-го тура УПЛ против извечного конкурента донецкого "Шахтера".

КДК УАФ принял окончательное решение по дисквалификации полузащитника киевского клуба, которое он получил в матче 7-го тура УПЛ против "Александрии". Шапаренко увидел перед собой прямую красную карточку за грубое нарушение правил против Безбородко. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Решение УАФ

Из-за прямой карточки игрок должен был пропустить как минимум два следующих поединка, но УАФ изменил срок дисквалификации футболиста. Николай не сыграет в матче против "Днепра-1" и еще один поединок пропустит условно.

Полузащитник вернется на поле уже во встрече 9-го тура против извечного конкурента – донецкого "Шахтера".

Матч против днепровской команды "Динамо" сыграет уже в эту субботу, 31 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30.

Также КДК УАФ принял решение относительно красной карточки футболиста львовского "Руха" Романа Гагуна. Игрок отстранен на 2 матча и дополнительно на 1 поединок условно.

Добавим, что в последнем матче киевлян в Лиге чемпионов против венгерского "Ференцвароша" (2:2) именно Николай Шапаренко стал лучшим игроком матча. Его игру оценили оценкой 7,4.