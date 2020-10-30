В субботу, 31 октября, "Днепр-1" на своем поле примет "Динамо" в матче 8 тура УПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Поединок "Днепр-1" – "Динамо" в чемпионате Украины покажет телеканал "УНИАН". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30, пишет 24 канал.

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Посмотреть матч "Днепр-1" – "Динамо" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "Оптимальную". Ее стоимость в месяц пока 97 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Днепр-1" – "Динамо" можно посмотреть на сайте канала "УНИАН" по ссылке.

В прошлом туре "Днепр-1" одержал вторую подряд победу под руководством Йовичевича, одолев "Львов" 1:3. К 23-й минуте львовяне давали достойный бой и даже смогли сравнять счет. А вот дальше на поле отмечалась исключительно одна команда – "Днепр-1". Голы Довбика и Чичикова позволили гостям разгромить соперника на выезде – 1:3.

"Динамо" же в роли лидера УПЛ подойдет к этому матчу. В 7-м туре УПЛ киевляне одержали очередную победу над соперником. На этот раз под руку команды Луческу попала "Александрия" Шарана. Гол на первой минуте от Попова открыл счет во встрече, а потом оказалось, что и стал победным – 1:0.

Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.