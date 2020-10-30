У суботу, 31 жовтня, "Дніпро-1" на власному полі прийматиме "Динамо" у матчі 8 туру УПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Динамо" у чемпіонаті України покаже телеканал "УНІАН". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30, пише 24 канал.

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Переглянути матч "Дніпро-1" – "Динамо" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "Оптимальну". Її вартість на місяць наразі 97 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Дніпро-1" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "УНІАН" за посиланням.

У минулому турі "Дніпро-1" здобув другу поспіль перемогу під керівництвом Ігоря Йовічевіча, здолавши "Львів" 1:3. До 23-ї хвилини львів'яни давали гідний бій і навіть змогла зрівняти рахунок. А от далі на полі відзначалась виключно одна команда – "Дніпро-1". Голи Довбика та Чичикова дозволили гостям розгромити суперника на виїзді – 1:3.

"Динамо" ж у ролі лідера УПЛ підійде до цього матчу. У 7-му турі УПЛ кияни здобули чергову перемогу над суперником. Цього разу під руку команди Луческу потрапила "Олександрія Шарана. Гол на першій хвилині від Попова відкрив рахунок у зустрічі, а згодом виявилось, що і став переможним – 1:0.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.