"Я тебе не Усик": скандальный американец пообещал нокаутировать Дюбуа

Бывший соперник Александра Усика Даниэль Дюбуа 23 декабря в Эр-Рияде сразится с непобежденным американцем Джарреллом Миллером. Для обоих боксеров сражение будет иметь исключительное значение.

В преддверии поединка боксеры провели традиционную битву взглядов. Миллер решил проверить на мощь нервы Дюбуа, пытаясь спровоцировать британца.

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Зажигательное общение Миллера и Дюбуа

"Большой малыш" пообещал нокаутировать Дюбуа, вспомнив поединок Даниэля с Усиком.

Поверь мне, бро. Я нокаутирую тебя 10 раз из 10. Я тебе не Усик. Я не Джо Джойс. Я уложу тебя спать,

– дерзко заявил Миллер.

Обычно сдержанный Дюбуа сразу ответил скандалисту.

Я нокаутирую тебя. Я уложу тебя спать. Дешевые разговоры. Субботний вечер

– сказал Дюбуа.

Как завершился бой Усик – Дюбуа

Отметим, что для Даниэля Дюбуа бой против Миллера станет первым после поражения от Александра Усика. В августе 2023 года украинский чемпион отстоял свои титулы, одержав досрочную победу в 9-м раунде.

Тогда Дюбуа не согласился с поражением и апеллировал насчет удара ниже пояса, который он нанес Усику в 5 раунде. По мнению британца, этот удар был легальным, а победу у него украли судьи. Впрочем, это не помогло "Динамиту" получить желаемый реванш.

Кто такой Джаррелл Миллер

35-летний американский боксер выступает на профессиональном ринге с 2009 года. За это время он одержал 26 побед в 27 поединках. Еще один бой "Большого малыша" завершился вничью. Интересно, что Миллер в свое время был спарринг-партнером Владимира Кличко и даже надеялся получить с ним бой. Джаррелл дважды проваливал допинг-тест, из-за чего получал дисквалификацию. Боец вернулся на ринг в прошлом году.