В преддверии поединка боксеры провели традиционную битву взглядов. Миллер решил проверить на мощь нервы Дюбуа, пытаясь спровоцировать британца.
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Зажигательное общение Миллера и Дюбуа
"Большой малыш" пообещал нокаутировать Дюбуа, вспомнив поединок Даниэля с Усиком.
Поверь мне, бро. Я нокаутирую тебя 10 раз из 10. Я тебе не Усик. Я не Джо Джойс. Я уложу тебя спать,
– дерзко заявил Миллер.
Обычно сдержанный Дюбуа сразу ответил скандалисту.
Я нокаутирую тебя. Я уложу тебя спать. Дешевые разговоры. Субботний вечер
– сказал Дюбуа.
Как завершился бой Усик – Дюбуа
- Отметим, что для Даниэля Дюбуа бой против Миллера станет первым после поражения от Александра Усика. В августе 2023 года украинский чемпион отстоял свои титулы, одержав досрочную победу в 9-м раунде.
- Тогда Дюбуа не согласился с поражением и апеллировал насчет удара ниже пояса, который он нанес Усику в 5 раунде. По мнению британца, этот удар был легальным, а победу у него украли судьи. Впрочем, это не помогло "Динамиту" получить желаемый реванш.