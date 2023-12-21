Напередодні поєдинку боксери провели традиційну битву поглядів. Міллер вирішив перевірити на міць нерви Дюбуа, намагаючись спровокувати британця.
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Запальне спілкування Міллера та Дюбуа
"Великий малюк" пообіцяв нокаутувати Дюбуа, пригадавши поєдинок Даніеля з Усиком.
Повір мені, бро. Я нокаутую тебе 10 разів із 10. Я тобі не Усик. Я не Джо Джойс. Я вкладу тебе спати,
– зухвало заявив Міллер.
Зазвичай стриманий Дюбуа відразу відповів скандалісту.
Я нокаутую тебе. Я вкладу тебе спати. Дешеві балачки. Суботній вечір,
– сказав Дюбуа.
Як завершився бій Усик – Дюбуа
- Зазначимо, що для Даніеля Дюбуа бій проти Міллера стане першим після поразки від Олександра Усика. У серпні 2023 року український чемпіон відстояв свої титули, здобувши дострокову перемогу в 9-му раунді.
- Тоді Дюбуа не погодився з поразкою та апелював стосовно удару нижче пояса, який він наніс Усику в 5 раунді. На думку британця, цей удар був легальним, а перемогу в нього вкрали судді. Втім, це не допомогло "Динаміту" отримати бажаний реванш.