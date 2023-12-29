Усик получил вызов от бывшего соперника: тот призывает украинца к реваншу

Александр Усик активно готовится в своем тренировочном лагере к бою против Тайсона Фьюри. Однако другие соперники не оставляют надежды еще раз выйти в ринг против украинского чемпиона мира.

Одним из таких боксеров является Даниэль Дюбуа, которого Александр Усик избил 26 августа 2023 года. Все хорошо помнят грязный стиль ведения поединка от британского бойца, поплатившегося за это в девятом раунде.

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Усик не до громких обращений Дюбуа

Украинец дважды отправлял соперника на ринг и одержал очередную победу на профессиональном ринге. Хотя сам Дюбуа и его команда были недовольны решением судьи.

Прошло более четырех месяцев, как 26-летний Даниэль снова дал о себе услышать. Дюбуа заговорил о поединках с лучшими бойцами мира, куда включил Усика. Британец призвал Александра дать ему возможность для реванша. Хотя до февраля нового 2024 года Усику точно не до Дюбуа.

Украинский чемпион мира готовится к желаемому бою за абсолют в хевивейте против Тайсона Фьюри. Их встреча состоится 17 февраля 2024 в Саудовской Аравии. Сейчас у обоих боксеров идет подготовка к поединку за все титулы в хевивейте.

Тем более что в контракте "боя века" вписанный пункт о реванше для того, кто терпит поражение в первом поединке. Усик уже заверил, что даст второй шанс Фьюри, если победит его в феврале 2024 года.