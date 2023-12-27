Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик вспомнил интересную историю с детства. Когда будущая звезда профессионального бокса не знал, кем хочет стать, он обратился за советом к своему отцу.
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Отец Усика дал ему самый важный в жизни совет
"В детстве меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту. Я пришел домой и спросил его совета о том, кем мне стать, когда вырасту. Он сказал: "Ты должен стать хорошим человеком".
Прежде всего – нужно стать хорошим и воспитанным человеком. После этого вы можете добиться всего остального", – сказал Усик.
Напомним, в следующем поединке Александр Усик 17 февраля 2024 года будет боксировать против британца Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.