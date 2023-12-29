Одним із таких боксерів є Даніель Дюбуа, якого Олександр Усик побив 26 серпня 2023 року. Усі добре пам'ятають брудний стиль ведення поєдинку від британського бійця, який за це поплатився у дев'ятому раунді.

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Усику не до гучних звернень Дюбуа

Українець двічі відправляв суперника на ринг та здобув чергову перемогу на професійному ринзі. Хоча сам Дюбуа та його команда були незадоволені рішенням судді.

Минуло понад чотири місяці, як 26-річний Даніель знову дав про себе почути. Дюбуа заговорив про поєдинки із найкращими бійцями світу, куди включив Усика. Британець закликав Олександра дати йому змогу реваншу. Хоча до лютого нового 2024-го року Усику точно не до Дюбуа.

Український чемпіон світу готується до омріяного бою за абсолют у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Їх зустріч відбудеться 17 лютого 2024 року у Саудівській Аравії. Наразі в обох боксерів триває підготовка до поєдинку за усі титули у хевівейті.

Тим паче, що у контракті "бою століття" вписаний пункт про реванш для того, хто зазнає поразки у першому поєдинку. Усик вже запевнив, що дасть другий шанс Ф'юрі, якщо переможе його у лютому 2024-го.