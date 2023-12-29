Одним из таких боксеров является Даниэль Дюбуа, которого Александр Усик избил 26 августа 2023 года. Все хорошо помнят грязный стиль ведения поединка от британского бойца, поплатившегося за это в девятом раунде.

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Усик не до громких обращений Дюбуа

Украинец дважды отправлял соперника на ринг и одержал очередную победу на профессиональном ринге. Хотя сам Дюбуа и его команда были недовольны решением судьи.

Прошло более четырех месяцев, как 26-летний Даниэль снова дал о себе услышать. Дюбуа заговорил о поединках с лучшими бойцами мира, куда включил Усика. Британец призвал Александра дать ему возможность для реванша. Хотя до февраля нового 2024 года Усику точно не до Дюбуа.

Украинский чемпион мира готовится к желаемому бою за абсолют в хевивейте против Тайсона Фьюри. Их встреча состоится 17 февраля 2024 в Саудовской Аравии. Сейчас у обоих боксеров идет подготовка к поединку за все титулы в хевивейте.

Тем более что в контракте "боя века" вписанный пункт о реванше для того, кто терпит поражение в первом поединке. Усик уже заверил, что даст второй шанс Фьюри, если победит его в феврале 2024 года.