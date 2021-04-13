В общем в заявке основного турнира Ролан Гаррос из украинок оказались Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Вот так Украинские теннисистки опустились в мировом рейтинге WTA

Также на четвертом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Екатерина Козлова, которая воспользовалась "защищенным" рейтингом (№104).

Относительно Даяны Ястремской, то неизвестно, сможет ли она выступить на турнире. Ведь она пока отстранена от выступлений после положительного результата на допинг. В январе Независимый трибунал ITF отклонил ходатайство украинки на снятие отстранения. В феврале Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но она также была отклонена. Из-за этого Ястремская пропустила первый турнир серии Grand Slam в 2021 году – Australian Open.

Напомним, организаторы Ролан Гаррос решили на неделю позже провести турнир. Матчи квалификации состоятся с 24 по 28 мая, а основная сетка стартует 30 мая. Финал запланирован на 13 июня. До этого матчи основной сетки должны были продлиться с 23 мая до 6 июня.