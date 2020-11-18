Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами прокомментировал отмену матча Лиги наций против Украины.

Швейцарский функционер заявил, что его команда была готова перенести игру на следующий день. Слова Пьерлуиджи цитирует watson.ch.

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"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом матче. Мы очень хотели получить спортивное решение, а не такое, которое принимается за пределами футбольного поля. Теперь мы должны принять то, что есть", – отметил Тами.

Почему матч перенесли