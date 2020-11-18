Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами прокомментировал отмену матча Лиги наций против Украины.
Швейцарский функционер заявил, что его команда была готова перенести игру на следующий день. Слова Пьерлуиджи цитирует
watson.ch.
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"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом матче. Мы очень хотели получить спортивное решение, а не такое, которое принимается за пределами футбольного поля. Теперь мы должны принять то, что есть", – отметил Тами.
Почему матч перенесли
В сборной Украины продолжили фиксировать новые случаи заражения COVID-19.
Перед игрой с Германией 14 ноября положительные тесты сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук.
16-го ноября коронавирус обнаружили у Дмитрия Резника, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко. Во вторник, 17 ноября, положительные тесты сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовый.
Следует отметить, что трое последних ранее уже переболели коронавирусом.
Варианты развития событий
В УЕФА есть
несколько вариантов относительно исхода матча. Наиболее вероятным является то, что результат матча будет определено жеребьевкой (победа Швейцарии, ничья или победа Украины). В УАФ также отметили, что если сборной Украины за этот матч засчитают техническое поражение, они сразу же
подадут протест. Украина и Швейцария ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций. Украинцы опережают соперников на три очка, поэтому в этом матче их устроит как победа, так и ничья. Сборной Швейцарии надо только побеждать.