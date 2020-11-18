Директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі прокоментував скасування матчу Ліги націй проти України.
Швейцарський функціонер заявив, що його команда була готова перенести гру на наступний день. Слова П'єрлуїджі цитує
watson.ch.
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"Це ганьба. Ми були готові і мотивовані зіграти в цьому матчі. Ми дуже хотіли отримати спортивне рішення, а не таке, яке приймається за межами футбольного поля. Тепер ми повинні прийняти те, що є", – зазначив Тамі.
Чому матч перенесли
У збірній України продовжили фіксувати нові випадки зараження COVID-19.
Перед грою з Німеччиною 14 листопада позитивні тести здали Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Віктор Циганков та Сергій Сидорчук.
16-го листопада коронавірус виявили у Дмитра Різника, Едуарда Соболя та Євгена Макаренка. У вівторок, 17 листопада, позитивні тести здали Руслан Маліновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораес та тренер з фізпідготовки Іван Баштовий.
Слід зазначити, що троє останніх раніше перехворіли на коронавірус.
Варіанти розвитку подій
В УЄФА є
декілька варіантів щодо результату матчу. Найбільш ймовірним є те, що результат матчу буде визначено жеребкуванням (перемога Швейцарії, нічия чи перемога України). В УАФ також зазначили, що якщо збірній України за цей матч зарахують технічну поразку, вони одразу ж
подадуть протест. Україна та Швейцарія ведуть боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні Ліги націй. Українці випереджають суперників на три очки, тож в цьому матчі їх влаштує як перемога, так і нічия. Збірній Швейцарії треба лише перемагати.