Директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі прокоментував скасування матчу Ліги націй проти України.

Швейцарський функціонер заявив, що його команда була готова перенести гру на наступний день. Слова П'єрлуїджі цитує watson.ch.

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"Це ганьба. Ми були готові і мотивовані зіграти в цьому матчі. Ми дуже хотіли отримати спортивне рішення, а не таке, яке приймається за межами футбольного поля. Тепер ми повинні прийняти те, що є", – зазначив Тамі.

Чому матч перенесли