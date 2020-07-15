В четверг, 16 июля, "Динамо" будет принимать "Зарю" в 31 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Динамо – Заря: прогноз

В прошлом туре УПЛ киевляне встречались на последних минутах упустили победу в матче с "Александрией", пишет 24 канал. За "Динамо" во втором тайме дублем отметился Вербич. Казалось, что киевляне, которые были гостями встречи завершат матч победой 1:2, но так не думала команда Шарана.

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В конце матча Шабанов сфолил против Шастала в своей штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Третьяков и на этот раз с 11-тиметровой отметки пробил Бойко, отправив мяч в левый от себя угол – 2:2. Команды разошлись боевой ничьей.

В 30 туре "Заря" сыграла против "Колоса" из Ковалевки. Луганская команда благодаря дублю Кочергина еще в первом тайме гарантировала себе победу – 0:2.

"Заря" опережает киевлян лишь на один пункт. Поэтому обе команды уже с первых минут будут пытаться создавать остроту у ворот голкиперов. Также в этой погоне за награды борется черниговская "Десна"

Болельщиков у экранов телевизора будет ждать жаркий матч. Командам нужна только победа.

Матч 31 тура УПЛ "Динамо" – "Заря" состоится в четверг, 16 июля. Начало матча – в 19:00.

Динамо – Заря: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "красно-белых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,68, а на успех команды Виктора Скрипника – 4,70. Ничейный результат оценивают в 4,10.

Специалисты считают, что счет матча будет 1:1, такой результат события они оценили в 8.00. На то, что киевляне отметятся в матче – 1,13, а "Заре" удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,45.

На показатель ,что "Динамо" победит и" Тотал матча более 2,5 "можно поставить с коэффициентом 2,41. на аналогичную ставку" Тотал менее 2,5 " букмекеры выставили показатель аж 4,60.

Букмекеры прогнозируют то, что киевляне первые откроют счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,47, а на то, что первыми отличатся гости – 2,55.

Показатель "Тотал матча 2-3 гола" можно сделать ставку с коэффициентом 2,18.

Специалисты считают, что команде Скрипника не удастся поразить ворота хозяев, такой показатель они оценили коэффициентом 1,49. Зато "Динамо" откроет счет в матче еще в первой части матча. Такое развитие событий оценили коэффициентом 1,64.