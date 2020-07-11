11 июля "Колос" в Ковалевке принимал "Зарю" в матче 30 тура УПЛ. Гости одержали уверенную победу в матче.

Колос – Заря 0:2

Голы: Кочергин, 9, 45+1

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В предыдущем туре луганчане могли подняться на вторую позицию турнирной таблицы, но не сумели одолеть "Александрию". Однако, команда Виктора Скрипника продолжает бороться за серебряные медали, и очередным соперником "черно-белых" стал "Колос".

Ковалевцы одержали лишь одну победу на втором этапе чемпионата, обыграв все ту же "Александрию", и теперь настраиваются на плей-офф за выход в Лигу Европы. В текущем чемпионате луганчане трижды побеждали дебютанта УПЛ – 3:1, 2:0 и 1:0.

"Заря" уверенно начала матч и забила уже на 9-й минуте. После поперечной передачи Кабаева Юрченко в касание сделал передачу на ход Кочергину, который протолкнул мяч мимо голкипера – 0:1.

Видео первого гола Кочергина

В середине первого тайма "Заря" была близка ко второму голу: Леднев с острого угла на левом фланге штрафного пробил в каркас ворот. "Колос" тут же ответил опасным выстрелом Смирного с правого фланга штрафной мимо ближней штанги.

Луганчане все же забили в первом тайме. "Заря" провела стремительную контратаку, и после передачи Кабаева с левого фланга Кочергин хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером – 0:2.

Видео второго гола Кочергина

После перерыва подопечные Виктора Скрипника продолжили давление на ворота ковалевцев.

Сначала после обрезки "Колоса" в своей штрафной Леднев вышел один на один с Волынцом и не пробил голкипера. А впоследствии Морозко попал в штангу после контратаки, которую неточным пасом в центре поля привез на свои ворота Цвек.