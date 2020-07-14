"Динамо" и "Заря" ведут борьбу за второе место в чемпионате, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Эти команды между собой сыграют в четверг, 16 июля. А рассудит этот матч арбитр Екатерина Монзуль.

Оба клуба имеют не лучшую статистику в матчах, которые судила Екатерина Монзуль в 2020 году, пишет 24 канал.

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Неудачи "Динамо" в УПЛ

"Динамо" в этом сезоне трижды играл в матчах УПЛ, где главным арбитром на поле была именно Екатерина Монзуль. И все три матча закончились поражением столичного клуба.

Днепр-1 – Динамо 3:1. 28 февраля.

Шахтер – Динамо 3:1. 31 мая.

Десна – Динамо 3:2. 28 июня.

При этом во всех трех матчах "Динамо" первым открывал счет, но в итоге команда пропускала по три гола и проигрывала.

Однако стоит добавить, что она судила и два матча с участием "Динамо" в Кубке Украины. Там успех был уже на стороне киевлян. Сначала они обыграли "Минай" в полуфинале, а затем в финале оказались сильнее "Ворсклу" в серии пенальти.

Поэтому из девяти матчей, которые судила Екатерина Монзуль в 2020 году, пять она провела с участием "Динамо". Еще в одной встрече она была четвертым арбитром. Это была игра между "Динамо" и "Ворсклой", которая закончилась победой киевлян.

Неудачная статистка "Зари"

Игрокам "Зари" не стоит преждевременно радоваться. В 2020 году они тоже не могут выиграть в матчах, которые доверили судить Екатерине Монзуль.

Десна – Заря 1:0. 7 марта.

Заря – Александрия 2:2. 5 июля.

Перед матчем "Динамо" – "Заря"

Матч между претендентами на серебряные награды состоится в четверг 16 июля. Начало встречи в 19:00. "Заря" занимает второе место, имея в активе 57 очков. "Динамо" – третье с отставанием в один балл. На четвертом месте разместилась черниговская "Десна", которая имеет 55 очков. "Северян" в этом туре ожидает домашний матч с "Александрией".

В последнем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Колоса", а "Заря" примет "Десну". Оба матча состоятся в воскресенье, 19 июля. Начало в 19:30.