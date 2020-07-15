У четвер, 16 липня, "Динамо" прийматиме "Зорю" у 31 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Динамо – Зоря: прогноз

У минулому турі УПЛ кияни зустрічались на останніх хвилинах втратили перемогу у матчі з "Олександрією", пише 24 канал.За "Динамо" у другому таймі дублем відзначився Вербіч. Здавалось. що кияни, які були гостями у зустрічі завершать матч перемогою 1:2, але так не думала команда Шарана.

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Наприкінці матчу Шабанов сфолив проти Шастала в своїй штрафній і заробив пенальті у власні ворота. Третьяков і на цей раз з 11-тиметрової позначки пробив Бойка, відправивши м'яч у лівий від себе кут – 2:2. Команди розійшлися бойовою нічиєю.

У 30 турі "Зоря" зіграла проти "Колоса" з Ковалівки. Луганська команда завдяки дублю Кочергіна ще у першому таймі гарантувала собі перемогу – 0:2.

"Зоря" випереджає киян лише на один пункт. Тому обидві команди вже з перших хвилин будуть намагатись створювати гостроту біля воріт голкіперів. Також у цій гонитві за нагороди змагається чернігівська "Десна"

На вболівальників біля екранів телевізора буде чекати спекотний матч. Командам потрібна лише перемога.

Матч 31 туру УПЛ "Динамо" – "Зоря" відбудеться у четвер, 16 липня. Початок матчу – о 19:00.

Динамо – Зоря: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "блакитно-білих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,68 , а на успіх команди Віктора Скрипника – 4,70. Нічийний результат оцінюють в 4,10.

Спеціалісти вважають, що рахунок матчу буде 1:1, такий результат події вони оцінили у 8.00. На те, що кияни відзначаться у матчі – 1,13, а "Зорі" вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,45.

На показник, що "Динамо" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,41. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник аж 4,60.

Букмекери прогнозують те, що кияни перші відкриють рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,47, а на те, що першими відзначаться гості – 2,55 .

Показник "Тотал матчу 2-3 голи" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,18.

Фахівців вважають, що команді Скрипника не вдасться вразити ворота господарів, такий показник вони оцінили коефіцієнтом 1,49. Натомість, "Динамо" відкриє рахунок у зустрічі ще у першій частині матчу. Такий розвиток подій оцінили коефіцієнтом 1,64.