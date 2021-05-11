Луческу после финала Кубка Украины останется в Киеве для определения работы на сборах.

К слову Динамо готовит трансфер лучшего украинского бомбардира, – СМИ

"На сегодняшний момент Суркис предложил Мистеру продлить контракт еще на один год. По моей информации сейчас идут переговоры между президентом и тренером. Ставят какую соответствующую подготовительную работу. Предложение о пролонгации контракта Луческу получил сразу после завоевания чемпионства. Говорить, что румынский специалист покинет Динамо форуме нет никакого смысла", – заявил Цыганик.

Достижения Луческу в Динамо

Под руководством 75-летнего специалиста киевляне в текущем сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Кроме того, киевляне второй год подряд сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. За участие в ней Динамо по меньшей мере получит около двух миллиардов гривен. На это в контракте с Мирчей Луческу отведен отдельный пункт. Говорят, что за каждый выход в групповой турнир тренер получил очень солидный бонус.