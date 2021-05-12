Динамо – Зоря: перед спекотним фіналом

Динамо під керівництвом Мірчі Луческу може здобути свій третій титул у сезоні. На заваді такому досягненню спробує стати Зоря. Команди у Кубку України зустрічались лише 4 рази, в усіх матчах перемогу святкували динамівці.

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Востаннє ці клуби виходили на одне футбольне поле 4 березня у 18 турі УПЛ. Тоді кияни впевнено на виїзді здолали суперника з Луганська 0:2. Голами за киян тоді відзначились Артем Бєсєдін та Сергій Сидорчук.

Загалом історія протистоянь між цими клубами налічує 81 поєдинок. Київський клуб у 51 матчах йшов з поля переможцем, а в лише 8 випадках звитягу святкували луганські футболісти. 22 зустрічі завершувались мировими.

Динамо, яке є чинним володарем Кубка України, може 13 раз підійняти над головою трофей.

Румунський спеціаліст не зможе розраховувати на двох виконавців – Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. Обоє пропустять фінал через травми.

Зоря теж підходить до вирішального кубкового матчу не без кадрових втрат. У фіналі команді не допоможе герой півфіналу голкіпер Микита Шевченко. Воротар на тренуванні команди отримав струс мозку та перелом носа.

Фінал Кубка України між Динамо та Зорею відбудеться 13 травня у Тернополі. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Прогноз від Favbet

Букмекери віддають перевагу динамівцям у цій зустрічі. Саме на їх перемогу у фінальному матчі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,74. У звитягу команди Віктора Скрипника вірять трохи менше – 4,75. Нічия в основний час теж не є виключенням – 3,75.

Якщо матчі дійде до серії пенальті, то експерти вагаються, хто зможе стати переможцем у цій фортуні. Обидві команди відзначаються своїми класними перемогами у післяматчевих пенальті, тому на успіх Динамо – 10, а звитяга Зорі оцінена коефіцієнтом 11.

В основний час кияни при надійній грі в обороні та активності попереду зможуть здобути перемогу у кубковому фіналі 1:0 – 7,30. На таку ж звитягу луганських гравців стоять цифри 13,50.

Нулі на табло у Тернополі першими розмочать підопічні Луческу – 1,54. Хоча цей матч буде напруженим, але спеціалісти схиляються до того, що 11-метрового удару в основний час зустрічі не буде.

Від кого ж слід чекати голів? За столичний клуб свої прізвища на табло можуть записати Віктор Циганков та Артем Бєсєдін – 2 та 2,20 відповідно. Під емблемою Зорі можуть бути прізвища Олександра Гладкового та Шахаба Захеді – 2,75 та 2,55.