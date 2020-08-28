Бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий может вернуться в украинский чемпионат. Игрок близок к тому, чтобы усилить состав луганской "Зари".

О возможном трансфере форварда сообщает "Динамомания".

Читайте также: Форвард "Динамо" Русин может вернуться в "Зарю"

Последним клубом 33-летнего нападающего был турецкий "Адана Демирспор", за который он в прошлом сезоне отметился тремя голами.

По информации портала Transfermarkt, у футболиста завершился контракт с турецким клубом.

Карьера Александра Гладкого: главное

Гладкий – воспитанник "Металлиста". Выступал за "Харьков", за который в сезоне 2006/07 забил в чемпионате 13 голов и стал лучшим бомбардиром турнира. Тогда игрок перешел в "Шахтер", где отыграл 3 года. Известен по выступлениям в "Днепре" и "Карпатах".

В 2014 году вновь вернулся в состав "горняков". Сперва Гладкий не был основным нападающим, но после трансфера Луиса Андриано получил место в основе. Однако, реализация футболиста была не лучшей, поэтому донецкий клуб решил попрощаться с футболистом. Дальше игрока ждал вояж в "Динамо", но не сыграл ни одного матча.

Далее Гладкий провел снова сезон в"Карпатах". Весной 2018 года находился на просмотре в польском "Лехе", однако в марте 2018 года одесский "Черноморец" внес Гладкого в командную заявку.

В конце августа 2018 года стал игроком турецкого клуба "Чайкур Ризеспор". А в 2019 году подписал контракт с "Адана Демирспором".